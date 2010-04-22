المعابر اليوم:ضخ كمية من الوقود والغاز وإدخال 5 شاحنات لسلطة المياه

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس فتح معبرى كرم ابو سالم والمنطار جزئيا لادخال مساعدات غذائية ووقود.

واوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع للقطاع ان الاحتلال الإسرائيلي قرر فتح معبر كرم ابو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 118 الى 128 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي من ضمنهم 5 شاحنات لسلطة المياه محملة بأنابيب بلاستيكية، لافتا الى انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي.

وبين فتوح أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم فتح معبر المنطار "كارني" الذي يقع شرق غزة لادخال 174 شاحنة محملة بالقمح والاعلاف.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتحت امس الاربعاء معبري القطاع التجاريين وادخلت عدد من الشاحنات المحلمة بالمساعدات وضخت كميات من الوقود.