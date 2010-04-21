استطلاع دولي: 50 % من العالم يرون أن إسرائيل سلبية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

نقلت صحيفة يديعوت احرنوت نتائج استطلاع دولي قامت به شبكة الـ BBC الإخبارية لقياس نظرة الجمهور العالمي إلى الدول الأكثر سلبية وشمل 28 دولة.

وكشف الاستطلاع أن 50% من المستطلعة أرائهم حول العالم يرون أن إسرائيل (دولة) سلبية, مقابل 19% يرون أن إسرائيل ايجابية.

وتطرق الاستطلاع إلى طبيعة علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم، حيث أوضح 46% من المستطلعة أرائهم بأن علاقات الولايات المتحدة بدول العالم في تطور, مقابل 34% أجابوا بشكل سلبي.