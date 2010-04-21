تتكلم الإنجليزية بلهجة صينية بسبب الصداع النصفي

فلسطين اليوم – وكالات

تعاني امرأة بريطانية تبلغ من العمر 35 عاما من صداع نصفي جعلها تنطق لغتها الأم الإنجليزية بلهجة تبدو كأنها صينية .

وتعتقد المرأة بأنها مصابة بمتلازمة اللهجة الأجنبية، وهي حالة نادرة تؤثر في لهجة الذين يعانون من الصداع النصفي. وتعاني سارة من الصداع النصفي منذ عشر سنوات، مما يجعل الأوعية الدموية في دماغها تتسع وتسبب ما يشبه الجلطة الدماغية.

وبالرغم من أنها تصاب بشلل في جزء من الجسم لعدة أيام أحياناً لكن تعد هذه المرة الأولى أن تتغير فيها لهجتها ويبدو للسامع أنها تتكلم الإنكليزية بلهجة صينية.