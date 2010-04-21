اتحاد الصحفيين العرب يبحث أوضاع التجمعات الصحفية في فلسطين

فلسطين اليوم: وكالات

تعقد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد اجتماعاتها يومي 24 و 25 أبريل الحالي في تونس بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وتبحث الأمانة العامة للاتحاد، التي تضم 15 عضوا من الدول العربية، جدول أعمال يتضمن مناقشة تقرير النشاط الذي يتناول أعمال الاتحاد خلال الشهور الستة الماضية، منذ انتهاء أعمال المكتب الدائم للاتحاد في نوفمبر 2009 بالقاهرة، والتقرير المالي الذي أعده حاتم زكريا الأمين العام المساعد للاتحاد.

وقال إبراهيم نافع رئيس الاتحاد، في تصريح للصحفيين اليوم، إن الأمانة العامة ستدرس عدة ملفات رئيسية أهمها الموقف في المنظمات والنقابات الصحفية في فلسطين وتونس وموريتانيا، والعلاقة بين الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، ومشروع الخطوط الرئيسية للتقرير السنوي للحريات الصحفية ونشاط لجان الاتحاد.

وأشاد بالدور النضالي الذي تقوم به النقابات والجمعيات الصحفية العربية التي تدافع عن حرية الصحافة واستقلالها، وعن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين وضمان أمنهم خلال أداء عملهم المهني.

وأضاف نافع أن الأمانة العامة ستبحث الخطوات العملية التي ستقوم بها خلال المرحلة القادمة دعما لجهود هذه النقابات، وتأييدا لمطالبها العادلة والمشروعة.

وأوضح مكرم محمد أحمد الأمين العام للاتحاد، أن أهم القضايا المطروحة على الأمانة العامة تشمل موقف الاتحاد من الأوضاع السياسية في فلسطين والعراق والسودان، كما تشمل تطورات الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية التي يعتبرها الصحفيون العرب قضية محورية خاصة إطلاق الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمتها عقوبة حبس الصحفيين، خاصة أن أوضاع حرية الصحافة تعرضت في الفترة الأخيرة لانتهاكات عديدة في أكثر من دولة عربية، وحكم على الصحفيين بالحبس في قضايا الرأي، والنشر ما يشكل ضربة قاسية للحريات.