المعلم: نأسف لتورط الخارجية الأمريكية بتبني مزاعم إسرائيل

فلسطين اليوم-وكالات

أعرب وليد المعلم وزير الخارجية السوري عن أسفه لتورط الخارجية الأمريكية بتبني مزاعم إسرائيل التي تدعي إدخال سورية لصواريخ سكود إلى حزب الله في لبنان.

وأشار المعلم في تصريح له أمس إلى أنه تم تحذير المسؤولين الأمريكيين من تجاهل الدوافع الإسرائيلية في إطلاقها لهذه المزاعم والضجيج الذي تثيره بهدف خلط الأوراق وحرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة والتي تلقى إدانة دولية واسعة إضافة إلى الأزمة القائمة في علاقات إسرائيل الخارجية بسبب تحديها للمجتمع الدولي برفضها بديهيات متطلبات السلام العادل والشامل.

وقال المعلم إن الخارجية الأمريكية استدعت على أساس المزاعم الإسرائيلية الشخص الثاني في السفارة السورية بواشنطن لافتاً إلى أنه سبق لسورية أن أصدرت بياناً رسمياً قبل أيام نفت فيه بقوة المزاعم الإسرائيلية التي تهدف من خلالها إلى المزيد من توتير الأجواء في المنطقة وخلق مناخ يهيئ لعدوان إسرائيلي محتمل وموضحاً أن الموضوع أصبح مكشوفاً.