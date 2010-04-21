صحة غزة تدعو المرضى الحاصلين على تحويله التوجه لمجمع أبو خضرة

فلسطين اليوم-غزة

دعت وزارة الصحة الفلسطينية الإخوة المرضى الحاصلين على نموذج تحويلة للعلاج في الخارج من سكان قطاع غزة مراجعة مجمع أبو خضرة الحكومي لاستلام تذاكر الباصات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن المراجعات ستكون لمن لديهم نماذج تحويلات ومسجلين لدى وزارة الصحة، ولمن لم يجد اسمه ولديه نموذج تحويلة.

وكانت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن التنسيقات لا زالت جارية مع الجانب المصري لاعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي خصوصاً بعد اغلاقه لأكثر من شهرين