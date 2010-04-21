الأردن يسير قافلة مساعدات لغزة وحملات لجمع تبرعات داخله

فلسطين اليوم : رام الله

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية قافلة مساعدات إلى غزة, بينما أعلنت لجنة شريان الحياة الأردنية عن إطلاق حملة لجمع التبرعات ستسير الى القطاع المحاصر عبر بحر غزة, من دون دخول الأراضي المصرية.

وتحمل قافلة المساعدات الأردنية, التي تضم ست شاحنات, 101.5 طن طحين, تبرعت بها فعاليات شعبية محلية.

وفي السياق, أطلقت لجنة شريان الحياة الأردنية بالأمس حملة مكثفة لجمع التبرعات لصالح محاصري قطاع غزة.

وتهدف الحملة الى تجهيز قافلة مساعدات تشتمل مواد إنشائية, ليصار الى نقلها للقطاع المحاصر عبر القافلة البحرية الدولية, التي ستنطلق من تركيا الشهر المقبل.

وقال أمين عام مجمع النقابات المهنية زياد خليفة إن "اللجنة تسعى الى كسر الحصار عن الأهل في قطاع غزة عبر تسيير القوافل البرية والبحرية".

وشاركت النقابات المهنية الأردنية - في وقت سابق - بقافلة شريان الحياة 3 التي دخلت قطاع غزة مطلع العام.