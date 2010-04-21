« وادي الذئاب- فلسطين » .. فيلم تركي يصارع بقوة كي يعرض قريبا

فلسطين اليوم : وكالات

أعلنت شركة "بانا فيلم" التركية مؤخراً عن موعد إطلاق فيلمها الجديد "وادي الذئاب- فلسطين" عالمياً، وذلك في الخامس من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

ويتطرق الفيلم الذي كتب نصه بهادير أوزندير إلى معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم الإسرائيلية المستمرة ضده وخاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة وتداعيات ذلك إنسانياً وسياسياً وعسكرياً في إطار درامي ومن نوعية أفلام الحركة ومدته ساعة ونصف.

ومن المتوقع أن يثير الفيلم حفيظة وردة فعل شديدة من قبل "إسرائيل"، بالنظر إلى الجزء الأخير من المسلسل الذي يحمل نفس الاسم وعرض على شاشات التلفزيون التركي ومن ثم تم تعريبه وحظي بنسبة مشاهدة كبيرة في العالم العربي.

وبتحويل المسلسل إلى فيلم يركز على القضية الفلسطينية والإعلان عن ذلك رسمياً حرك جماعات الضغط اليهودية التي سعت إلى وقف إنتاج الفيلم وعرضه، خاصة مع نشر مقاطع دعائية على الانترنت وعلى مستوى واسع يظهر جوانب من القصة التي بني عليها.

ورغم هذا الضغط إلا أن الشركة المنتجة رفضت هذا الأمر وواصلت عملها حتى أعلنت مؤخراً موعد إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، ليس محلياً فقط وإنما عالمياً أيضاً.

وكانت انتقادات رسمية إسرائيلية وجهت إلى تركيا بسبب عرض هذا النوع من المسلسلات، وكان عرض مسلسل تركي آخر يحمل اسم "فراق" بالتركية أو "صرخة حجر" بعد تعريبه، أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة إثر إهانة نائب وزير الخارجية الإسرائيلية للسفير التركي على خلفية بثه.

ورغم النشاط الفني التركي عن القضية الفلسطينية؛ إلا أن عدة نقاد ومسؤولين انتقدوا الأخطاء التاريخية والمعلوماتية ببعض الأعمال الفنية والتي رأوا أنها تشوه الحقائق عن النضال الفلسطيني.