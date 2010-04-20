إدانة إقامة المستوطنين احتفالاتهم بالحرم الإبراهيمي في الخليل

الخليل: فلسطين اليوم

أدان النائب الإسلامي عن محافظة الخليل د. حاتم قفيشة إقامة المستوطنين احتفالاً ضخماً في الحرم الإبراهيمي الشريف وفي الساحات المحيطة به بمناسبة ما يسمى بـ ( إقامة الدولة – دولة الاحتلال).

واستنكر استعمال مآذن الحرم وجدرانه الخارجية لعرض الرسوم والشعارات الدينية اليهودية بأشعة الليزر والتي تؤثر على متانة الحجارة مع التعرض المستمر ولفترات طويلة للأشعة .

وأكد د. قفيشة رفض قوات الاحتلال لأي عمليات ترميم تقوم بها دائرة الأوقاف ولجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل مما سيؤدي مستقبلاً لتصدع الجدران وبالتالي انهيار مآذنه وجدرانه لا قدر الله.

وطالب النائب قفيشة اليونسكو والمؤسسات الدولية بوقف الاعتداءات المتكررة على الحرم الإبراهيمي، وتوفير الحماية الدولية لجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين عامة والخليل والقدس بالذات.