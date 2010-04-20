أسير فلسطيني يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم – غزة

قال الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن الأسير الفلسطيني " ماهر أبو كرش " قد دخل اليوم عامه الـ18 في سجون الاحتلال بشكل متواصل.

وأوضح فروانة بأن الأسير " ماهر حسين محمد أبوكرش " يبلغ من العمر (35 عاماً ) ، وهو أعزب ومن سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ، وكان قد اعتقل خلال الانتفاضة الأولى وذلك بتاريخ 20-4-1993 بتهمة قتل مواطن إسرائيلي وحيازة أسلحة ومقاومة الاحتلال والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي المؤبد ، وهو موجود الآن في سجن نفحة الصحراوي " .

وذكر فروانة بأن الأسير " ماهر " فقد والده قبل الاعتقال ، ووالدته بعد الاعتقال ، و لم يرَ شقيقته منذ بضع سنوات حيث أنها الوحيدة التي كان يُسمح لها بالزيارة من قبل سلطات الاحتلال .

ويقول شقيقه الأكبر عبد اللطيف " أبو شادي " وهو أسير سابق وفنان تشكيلي ويجيد النحت وعمل الجداريات البارزة ، بأن ماهر وأمثاله من الأسرى القدامى هم " الشهداء الأحياء " الذين يستحقون منا كل التقدير والوفاء ، واقترح على الجهات المعنية إقامة " نصب تذكاري " في مكان عام ومميز في مدينة غزة تكريماً ووفاءً لهم ولأسرى الحرية عموماً ، مبدياً استعداده للمساهمة في تنفيذه وانجازه .