الطقس: انخفاض درجات الحرارة في اليومين المقبلين

فلسطين اليوم-غزة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من المطر على مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من المطر على مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 29-17 /21-13 /19-11

بيت لحم 28-16 /20-12 /18-10

رام الله 28-16 /20-12 /18-10

طولكرم 32-20 /25-15 /23-13

نابلس 30-18 /22-14 /20-12

قلقيلية 32-20 /25-15 /23-13

جنين 33-19 /25-16 /23-14

سلفيت 29-17 /21-13 /19-11

طوباس 33-19 /25-16 /23-14

غزه 29-19 /23-16 /21-14

الخليل 29-16 /19-11 /17-9

خانيونس 29-19 /23-16 /21-14

أريحا 37-20 /29-18 /27-16

رفح 30-18 /24-15 /25-13