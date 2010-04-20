فولك: « المتسلل » في نظر إسرائيل يمكن أن تخضع للتأويل

فلسطين اليوم : رام الله والوكالات

اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فولك أنّ الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يسمح بترحيل فلسطينيين من غزة مقيمين في الضفة الغربية إلى القطاع، "يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية".

وأوضح أنّ هذا القرار يسمح لإسرائيل "بتوقيف وملاحقة وسجن وإبعاد أي شخص موجود في الضفة الغربية"، خاصة وأنّ مفهوم "المتسلل" الذي تتحدث عنه السلطات الإسرائيلية يمكن أن يخضع للتأويل، وقد يؤدي إلى تجاوزات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للقرار العسكري الإسرائيلي، معتبرة أيضاً أنّ هذا القرار "يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كيانا واحدا".