عريقات: عباس رفض 500 مليون دولار مقابل مقاطعة قمة دمشق

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د.صائب عريقات، أن الولايات المتحدة عرضت على الرئيس محمود عباس 500 مليون دولار سنوياً كي لا يشارك في قمة دمشق عام 2008.

وأوضح في حديث مطول نشرته صحيفة "كل العرب" داخل أراضينا المحتلة عام 48، أن ديك تشيني جاء لرام الله في 23/3/2008 وقال للرئيس عباس: لا نريد أن تذهب للقمة في دمشق، ونحن نعطيك 500 مليون دولار في السنة، فشكره أبو مازن وأبلغه أن مصلحته تقتضي المشاركة بالقمة.

وقال عريقات:" إن الرئيس عباس رفض طلباً من الولايات المتحدة بعدم توقيع ورقة المصالحة المصرية، رغم تهديدات بأن "الكونغرس" سيفرض مقاطعة على السلطة الفلسطينية"، متابعاً :"وكان عباس قد قبل طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت بالتوسط لدى جورج بوش ليوافق على فتح مفاوضات مع سوريا".