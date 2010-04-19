شرطة معبر الكرامة تعلن: دوامنا جزئي اليوم

فلسطين اليوم : أريحا

أعلنت شرطة معبر الكرامة أن العمل على المعبر سيكون اليوم جزئياً حتى الساعة الرابعة عصراً للقادمين والمغادرين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن آخر حافلة مغادرة ستنطلق من الاستراحة في أريحا في الموعد المحدد، وكذلك الأمر بالنسبة لآخر حافلة قادمة من الجانب الأردني باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان أن حركة المعبر ستعود يوم غد الثلاثاء إلى طبيعتها كالمعتاد في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً من كل يوم وفي كلا الاتجاهين، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً.