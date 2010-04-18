الوادية: استمرار الانقسام يسّهل إجراءات الاحتلال ضد أسرانا البواسل

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، على ضرورة دعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الفوري لإنهاء الانقسام رداً على الإجراءات التعسفية والقمعية ضدهم والمقدسات الإسلامية .

وأوضح الوادية خلال مهرجان حاشد نظمه تجمع الشخصيات في صالة نادي خدمات البريج وسط قطاع غزة، أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق استغلال الانقسام الفلسطيني في قمع صمود وثبات الأسرى الفلسطينيين,عبر استخدام سياسة الزنازين الانفرادية.

وناشد الوادية خلال المهرجان الذي حضره عدد كبير من جماهير مخيم البريج بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة من أكاديميين ووجهاء ورجال الأعمال وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبعض من الكوادر الرياضية، الأطراف الفلسطينية أن تتذكر من يدفع الثمن خلف القضبان، لتكون خطوتهم الأولى هي المصالحة الداخلية".

وأضاف الوادية في المهرجان الذي تخلله عروض فنية تشرح مدى الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين "انه كيف لنا أن نطلب المساعدة من غيرنا ونحن لا نساعد أنفسنا ،مطالبا أصحاب القرار السياسي الفلسطيني أن يتقوا الله في هذا الشعب الصابر المعطاء وأن يغلبوا المصلحة الوطنية العليا والبدء الفوري لإنهاء الانقسام وفتح صفحة جديدة عنوانها الوفاق والتسامح والوئام".

وفي نهاية المهرجان أقيمت مباراة في كرة السلة تحت إشراف الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة بين فريق نجوم قطاع غزة وفريق نادي خدمات البريج، نالت استحسان الجماهير المتواجدة وألهبت من حماسها ،انتهت بفوز نادي خدمات البريج.

وفي الختام قام الوادية بتوزيع الكئوس والميداليات المقدمة من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على الحكام ومدربي ولاعبي الفريقين.

يذكر أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ينظم عدة فعاليات جماهيرية وشعبية في جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية .