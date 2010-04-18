إصابة فلسطيني وشرطيين إسرائيليين في رامات غان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية صباح اليوم الأحد إن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار باتجاه فلسطيني و إصابوه بجروح طفيفة عندما حاول الهرب لدى محاولتهم اعتقاله في بلدة رامات غان.

و بحسب الصحيفة، فإن الشاب قام برش غاز الفلفل باتجاه أفراد الشرطة الإسرائيلية بعدما حاولوا اعتقاله بدعوى انه مقيم غير شرعي هناك، مما أدى لإصابة اثنين منهم.

و أضافت المصادر أن الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت إلى المكان و نقلت الشرطيين و الشاب إلى المستشفى ً لتلقي العلاج في تل هشومير.