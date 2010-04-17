إطلاق المارثون الرياضي " تمتع مدينتك" بالقدس

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أعلنت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية و الايطالية والدولية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت أن 250 رياضيا من مخيم شعفاط للاجئين ومن مدينة القدس سيشاركون في مارثوان "تمتع بمدينتك" الذي سيقام بالتزامن مع الماراثون في مخيمات لبنان وسوريا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غدا الأحد.

و المشاركون هم أطفال من مدارس ومراكز شبابية سيركضون معا لتعزيز وتشجيع حقوق الاطفال اللاجئين، لفتح حدود مخيم شعفاط للرأي العام المحلي والدولي ولقضاء يوم استثنائي حافل للاحتفال والرياضة، حيث ستكون هي المرة الاولى التي يتم بها تنظيم الحدث الرياضي داخل مخيم شعفاط وذلك بفضل مساهمة الجهات المسؤولة الفلسطينية والدولية

وأوضح المؤتمر ان روح الماراثون سيمنح كل الاطفال والرياضيين فرصة للمشاركة في سباق للتجمع والتضامن والفوز، كما ان المضمون الاجتماعي للماراثون لا يلغي ايا من الجوانب التقنية والفنية المهمة لرياضة ألعاب القوى الخفيفة.



وسيبلغ مسار المارثون حوالي 2 كيلومتر في طرق وأزقة المخيم الضيقة، وسيركض الاطفال في مجموعات مختلفة مقسمين حسب الفئة العمرية، ولكل فئة لون خاص، وكل طفل سيشارك سيحصل على شهادة وميدالية المشاركة في الماراثون، وستتوفر خدمة توزيع الماء عند الانطلاق والحلوى والعصائر، كما سيتم تأمين خدمة الاسعاف الاولي (مسعفين وسيارة اسعاف) من قبل الهلال الاحمر الفلسطيني، أما حفل الختام للفائزين فسوف يكون في مقر اللجنة الشعبية في المخيم.