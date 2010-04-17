هال سيتي يبلغ زكي بإنهاء إعارته .. واللاعب يعود للزمالك

القاهرة/ أبلغ هال سيتي مهاجمه عمرو زكي بانتهاء إعارته للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود اللاعب الدولي لصفوف الزمالك.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـFilGoal.com إن إيان دوي المدير الفني لهال سيتي أبلغ زكي القرار بصفة رسمية.

وكان زكي قد انضم لهال على سبيل الإعارة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، لكنه تعرض للإصابة في معظم فترات تواجده مع الفريق الإنجليزي الذي ينافس للهروب من الهبوط.

وأوضح شوقي أن زكي سيعود للقاهرة يوم الأحد بصفة نهائية، وسينتظم في صفوف فريقه الأصلي الزمالك.

وتابع شوقي "زكي بحاجة للراحة عشرة أيام أخرى للاستشفاء من إصابته، ولذا من الصعب الاعتماد عليه في أخر مباراتين للفريق الإنجليزي لأنه سيكون وقتها غير لائق بدنيا".

وأضاف "هذا ما نقله دوي لزكي، خاصة أن هال يخوض منافسة صعبة للنجاة من الهبوط ويحتاج للاعبين جاهزين بدنيا، ما لم يتوفر في اللاعب كونه عائد للتو من الإصابة".

ويحتل هال سيتي المركز قبل الأخير في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وأصبح مهددا بقوة للهبوط للدرجة الثانية.

المشاركة مع الزمالك

وحول إمكانية مشاركة زكي مع الزمالك في باقي مباريات الدوري وفي كأس مصر، صرح شوقي "سندرس الموقف من الناحية القانونية".

وأشار شوقي إلى أن عقد إعارة زكي لهال سيتي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ومن المفترض أن يقوم النادي الانجليزي بدفع مستحقات اللاعب حتى هذه الفترة وبالتالي سيكون من الصعب مشاركته مع الزمالك في مباريات رسمية.

يذكر أن زكي لم يسجل بقميص هال سيتي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

حسام: فيه لاعيبه ليهم حساب عندي!

علم "اليوم السابع" أن حسام حسن المدير الفنى للزمالك أبدى عدم رضاه عن أداء بعض لاعبيه خلال مباراة القمة أمام الاهلي أمس، وقال للاعبيه بعصبية داخل غرفة خلع الملابس عقب المباراة: "فيه لاعبين عندهم حساب عندي ولن أحددهم الآن وبالتأكيد هم عارفين نفسهم".

وأظهر حسام غضباً كبيراً من لاعبيه بعدما فشلوا فى الحفاظ على تقدمهم حتى فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وأضاعوا على الفريق فوزا كبيرا كان بمثابة انتصارا يعادل الفوز ببطولة.

يأتى هذا فى الوقت الذى منح فيه الجهاز الفنى للاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين، على أن تستأنف التدريبات من جديد بعد غد الاثنين استعدادا للمباراة الودية أمام الترسانة يوم 23 أبريل الجارى فى اعتزال مؤمن عبد الغفار كابتن الترسانة السابق، وذلك قبل أن يعود الدورى من جديد بعد فترة إيقاف طويلة لمدة 16 يوما، حيث يواجه الزمالك المصرى يوم 29 أبريل فى الأسبوع الـ 28 من الدورى العام.