الإمام الخامنئي: استعمال الأسلحة النووية « حرام » واميركا المجرم الوحيد

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن المرشد الاعلى في جمهورية ايران الاسلامية الإمام القائد على الخامنئي السبت ان استعمال الاسلحة النووية "حرام في ديننا"، وذلك في رسالة الى المؤتمر الدولي حول نزع الاسلحة النووية والحد من الانتشار النووي المنعقد في طهران لمدة يومين.

من جهة اخرى، دان المرشد الاعلى "اكاذيب" الولايات المتحدة التي اعتبرها "المجرم النووي الوحيد في العالم" الذي يتهم ايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي.

وقال القائد خامنئي ان "الحكومة الاميركية هي الوحيدة التي ارتكبت جريمة نووية"، مؤكدا ان "المجرم النووي الوحيد في العالم يكذب ويقدم نفسه على انه يعارض انتشار الاسلحة النووية في حين انه لم يتخذ اي قرار جدي في هذا المجال".