سلاح الجو الإسرائيلي يبحث عن أماكن يتدرب فيها في آسيا و أوروبا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي يبحث هذه الأيام عن مناطق تدريب في أوروبا وآسيا بعد تدهور العلاقات مع تركيا، التي كانت توفر لإسرائيل مواقع تدريب لسلاحها الجوي.

وقالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي كثف في السنوات الأخيرة ، نظرا لمختلف التهديدات التي تواجه إسرائيل وخصوصاً من إيران ، مهامه التدريبية طويلة المدى. وكان من أبرزها في عام 2008 ، عندما حلقت 100 طائرات من سلاح الجو الإسرائيلي فوق اليونان في تمرين أعتبر بمثابة محاكاة لتوجيه ضربة لإيران.

وقال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي: "نحن نبحث عن أماكن جديدة للتحليق فيها والتدرب على المسافات طويلة المدى".

وتبحث وزارة الأمن الإسرائيلية في تمديد الاتفاق الذي وقعته في العام 2006 مع رومانيا والذي يسمح للمقاتلات الإسرائيلية التحليق في الأجواء الرومانية. وأرسل سلاح الجو طائرات إلى رومانيا للتدريب في عام 2007 وخطط لنشر طائرات هناك مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مجلة "لاكسبريس" الفرنسية، ، في شهر أيار (مايو) الماضي إن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبات عسكرية عند مضيق جبل طارق ، على بعد حوالي 4،000 كلم من إسرائيل.

وقال مصدر عسكري إسرائيل حول إمكانية عودة الطائرات الإسرائيلية التحليق في الأجواء التركية: "من غير المرجح في عهد الحكومة الحالية في أنقرة أن يسمح لنا أن نحلق هناك مرة أخرى... علاقاتنا مع تركيا لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه".