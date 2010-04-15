مباحث التموين تنفي وجود لحوم حمير بالأسواق

فلسطين اليوم: غزة

نفت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة بالشرطة الفلسطينية في حكومة غزة بشدة الإشاعات التي تتناولها بعض وسائل الإعلام عن وجود لحوم حمير في أسواق القطاع.

وقالت مباحث التموين أن ما يصدر من بعض وسائل الإعلام ما هو إلا إشاعات يتم تداولها نافية أي صحة لهذا الإشاعات.

وأكدت أنها تقوم بجولات شبة يومية على المحال والمطاعم والأسواق برفقة مندوبين من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة البضائع والسلع وغيرها والتأكد من سلامتها.

ودعا المقدم عبد الباسط المصري مدير عام المباحث وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وان تكون على قدر المسؤولية عند تناول مثل هذه الإشاعات والاستفسار من المعنيين قبل نشرها حفاظاً على الأمن العام.