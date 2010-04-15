سلطات الاحتلال تفرج عن لبناني اعتقل في 2008

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن لبنان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن مواطن لبناني حيث عاد إلى بلاده بمساعدة الصليب الأحمر الدولي.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن أحمد محمد المصطفى (48 عاماً) أفرج عنه أمس، مضيفة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الرجل العام 2008 بمنطقة الوزاني الحدودية واتهمته بتهريب مخدرات إلى إسرائيل.

وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن «حزب الله» اللبناني يهرب مخدرات إلى إسرائيل، وهو زعم ينفيه الحزب بشدة.

وقالت المصادر إن لجنة الصليب الأحمر الدولية تسلمت المصطفى من القوات الإسرائيلية ونقلته إلى لبنان عبر معبر حدودي ساحلي حيث تم تسليمه للسلطات اللبنانية.