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الخليل: إصابة فتى من بيت أمر برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق

  • 17:45 - 14 ابريل 2010
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فلسطين اليوم-الخليل

أصيب فتى من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال المعدني.

 

وأفاد الناطق الإعلامي لمشروع التضامن الفلسطيني محمد عوض،أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الأعيرة المعدية اتجاه المواطنين إثر تجدد المواجهات بالقرب من مستوطنة 'كرمي تسور' وأصابت الفتى قصي أحمد خليل أبو هاشم (10سنوات) بالرصاص المعدني في ساقه اليمنى نقل على أثرها لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

 

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال أفرطت بإطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أصاب العشرات بحالات الاختناق تم إسعافهم من قبل طواقم الهلال الأحمر في البلدة.

 

 

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