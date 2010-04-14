هيئة المعابر والحدود: إعادة فتح معبر رفح للقادمين فقط

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود عن عودة فتح معبر رفح اليوم الأربعاء للقادمين فقط من المرضى والعالقين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بعودة العمل اليوم من جديد لإدخال العالقين والمرضى بعد ساعات على قرار إغلاق المعبر من قبل الجانب المصري لأسباب غير معروفة.

وبينت الهيئة، أن معبر رفح يعمل اليوم الأربعاء وغداً الخميس لعودة المرضى والعالقين.

وعكفت السلطان المصرية في الآونة الأخيرة على فتح المعبر لمدة يومين هما الأربعاء والخميس من كل أسبوع لتمكين العالقين والمرضى من العودة إلى أرض الوطن.