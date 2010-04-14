شعارات مسيئة " للرسول" محمد على جدران مسجد بنابلس

فلسطين اليوم-نابلس

كتب مستوطنون فجر اليوم شعارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على جدران مسجد بلال بن رباح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس .

وقال مواطنون من البلدة بان المستوطنين قد كتبوا باللغة العبرية ( محمد ) ورسموا بجانبه نجمة داوود وعبارات اخرى على جدران المسجد، ثم اضرموا النار بسياريتين لاهالي البلدة .

وقد حضرت قوة من الجيش الاسرائيلي الى المسجد فيما بعد وقام الجنود بمسح الشعارات ومنعوا المصورين الصحفيين من التقاط الصور .

تجدر الاشارة الى ان المستوطنين كانوا قد حرقوا مسجدا في قرية ياسوف قبل عدة اشهر , وعادة ما يقومون بكتابة شعارات مسيئة للفلسطينيين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم على جدران المساجد والمدارس الفلسطينية .