الزمالك يلعب برأسي حربة في مواجهة الجمعة مع الأهلي

فلسطين اليوم-وكالات

قرر العميد حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك فرض قبضته علي لاعبي القافلة البيضاء خلال ال 72 ساعة القادمة لرفع درجة مواجهات الأسبوع ال 27 للدوري الممتاز والمقرر إقامتها علي ستاد القاهرة الجمعة المقبل.

في الوقت نفسه يدخل اليوم أبناء الزمالك معسكرا مغلقاً لمدة 3 أيام بالاسكندرية للابتعاد بالفريق عن النادي والضغط الجماهيري من أجل رفع معدلات التركيز والدخول مبكرا في أجواء الموقعة النارية المرتقبة التي يسعي خلالها الزمالك إلي استئناف مسيرة الانتصارات والاحتفاظ بمركز الوصيف في جدول مسابقة الدوري.

من جانبه استقر حسام حسن المدير الفني للزمالك علي اعادة المهاجم سيد مسعد وإشراكه في التدريبات تمهيدا للاستفادة من مجهوداته أمام الأهلي لاسيما وأن العميد يسعي للعب برأسي حربة في لقاء القمة حيث اعتمد العميد علي أحمد جعفر في هجوم الزمالك في مبارياته الأخيرة.

في نفس السياق يبذل المدافع محمود فتح الله مجهودات كبيرة للتأهيل في الاصابة التي لحقت به في لقاء المحلة وقال الدكتور مصطفي المنيري طبيب الفريق: إن فتح الله خضع لجلسات علاج بأكسجين بأحد المراكز التأهيلية الخاصة من أجل اكتمال شفاء مدافع الزمالك حتي يلحق بمباراة القمة أمام الأهلي.

ويقود دفاع الكتيبة البيضاء لسد العجز الموجود في صفوف الفريق نظرا لغياب حازم إمام وعلاء علي وهاني سعيد الذي استبعده العميد وقرر حرمانه من اللعب أمام الأهلي برغم خبرته في لقاءات القمة.

علمت "المساء" أن العميد حسام حسن قرر عرض هاني سعيد للبيع بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلي طريق مسدود وعدم رغبة اللاعب في إظهار التزامه بتعليمات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخري قاد حسام حسن المدير الفني للزمالك مران الفريق علي ستاد حلمي زامورا بالنادي بحضور جميع اللاعبين باستثناء علاء علي وشريف أشرف وحازم إمام لحصولهم علي إذن مسبق من الجهاز الفني.

اشتمل المران علي جرعات تدريبية خفيفة استمرت لمدة 30 دقيقة لتفادي إجهاد اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود.

حرص المدير الفني للفريق علي تصحيح الأخطاء الفنية التي ظهرت في المباراة بالاضافة إلي توجيه اللوم إلي الرباعي أحمد جعفر ومحمد عبدالشافي وعمرو الصفتي وأحمد مجدي