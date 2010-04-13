باراك: سلاح الجو هو العمود الفقري في مواجهة التحديات

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال وزير الجيش الإسرائيلي أيهود باراك أن سلاح الجو الإسرائيلي هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه قدرة إسرائيل العسكرية العملياتية أمام كل التحديات القريبة أو البعيدة.

واعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن هذه التصريحات تعد تلميح من باراك لطريقة تعامل إسرائيل مع الملف النووي الإيراني, حيث جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من الرسالة التي بعثها باراك إلى إيران حيث قال أن تزايد الأعمال المعادية لليهود هي نتيجة للتساهل في التعامل مع "منكري المحرقة" في إشارة منه للرئيس الإيراني احمدي نجاد. وأضاف باراك أن اليهود اليوم لديهم خيارات لمواجهة أعدائهم وأنهم لن يترددوا في مواجهة من يعمل ضد امن إسرائيل.

جاءت أقوال وزير الجيش خلال جولة تفقدية قام بها في قاعدة سلاح الجو (رامات دافيد) يرافقه نائب رئيس الأركان وقائد سلاح الجو.

وادعى باراك أن سلاح الجو الإسرائيلي والطائرات الإسرائيلية هي الأفضل في العالم, وان أعين هذا السلاح مفتوحة في كل الاتجاهات.