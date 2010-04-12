جمعتهما صداقة الطفولة.. مسؤول من "فتح" يلتقي بوزير من "حماس" بغزة

فلسطين اليوم- غزة

ناقش عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زيادة مع وزير الداخلية بحكومة غزة جملة من القضايا التي تهم الحركتين أبرزها قضية الانقسام الداخلي الذي مازال يعصف بالفلسطينيين.

وأوضح أبو زايدة في تصريحات صحفية، أنه التقى الوزير حماد الليلة الماضية بمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحضور المهندس اسماعيل الأشقر عضو المجلس التشريعي عن حركة (حماس)، مؤكداً أن الاجتماع جاء برغبة مشتركة من الجانبين.

وذكر أبو زايدة، أن اللقاء بحث في إمكانية تغيير لهجة الخطاب الإعلامي التحريضية المستخدمة من قبل إعلام الحركتين، فضلاً عن أوضاع حركة فتح في قطاع غزة وتلك الخاصة بحركة حماس في الضفة الغربية.

وقد وصف أبو زايدة اللقاء بأنه لم يكن رسمياً، مشدداً على أنه جاء لأن المشاركين فيه هم جميعاً من مخيم جباليا وتربطهم علاقات صداقة قديمة منذ الطفولة، وأن هذا الأمر خلق أجواء ودية".

وبين أبو زايدة، أن الاجتماع جاء بناء على رغبة مشتركة ولا توجد لدى قيادة حركة فتح أي تحفظات من عقد اجتماعات مع نظراء لهم من حركة حماس، مضيفاً أنه وجد رغبة أكيدة عند جزء كبير من حركة حماس في تغيير الأوضاع القائمة الآن مع (فتح) والتوجه نحو المصالحة.

جدير بالذكر، أن عضو المجلس الثوري لفتح أبو زايدة عاد إلى قطاع غزة قبل أيام بعد غياب عنه استمر لثلاث سنوات.