الأجهزة الأمنية الفلسطينية تسلم الاحتلال 17 عبوة ناسفة

فلسطين اليوم: غزة

سلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلي 17 عبوة ناسفة بأحجام مختلفة بعد أن صادرتها خلال عمليات لها في منطقة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" استناداً لمصادر في الجيش إن العبوات التي جرى تسليمها أعدت لتنفيذ عمليات تفجيرية، وأن بعضها بدائي الصنع وبعضها الآخر "مركب".

وأشار الموقع إلى أن عملية تسليم العبوات الناسفة لجيش الإحتلال في الأيام الأخيرة تضاف لعمليات مشابهة بعد ان عثرت قوى الأمن التابعة للسلطة على عبوات ناسفة في الفترة الأخيرة، منها عبوة ناسفة ضخمة يصل حجمها إلى 20 كغم.

وقالت مصادر في الجيش إن عملية تسليم العبوات الناسفة للجيش تؤكد حسن التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية.

ونقل الموقع عن ضابط رفيع المستوى في الجيش قوله إن نشاط الجيش في الضفة والتنسيق مع قوى الأمن الفلسطينية "يحققان مستوى جيد من الهدوء" في الضفة الغربية.

وادعت مصادر الجيش أن حزب الله اللبناني وقيادة حركة "حماس" في الخارج تسعى لـ"إشعال" الضفة وتنفيذ عمليات داخل إسرائيل من الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن قائد منطقة المركز في الجيش، افي مزراحي، اصدر تعليماته لقوات الاحتلال للإبقاء على حالة استعداد عالية في الضفة الغربية على الرغم من "الهدوء النسبي وفشل التنظيمات الإرهابية في تنفيذ تفجيرات".