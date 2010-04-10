وفد إسلامي يلتقي رئيس بعثة التواجد الدولي في الخليل

فلسطين اليوم: الخليل

التقى وفدا يمثل المؤسسات الاسلامية بالخليل برئاسة قاضي قضاة فلسطين خطيب الحرم الابراهيمي الشريف الشيخ الدكتور تيسير التميمي ضم عددا من اصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين ومدير اوقاف الخليل السيد زيد الجعبري ومفتي الخليل الشيخ ماهر مسودة.

وقد تم الاجتماع بناء على طلب رئيسة بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل السيدة بريت بريستروب لرفع تقريرها خلال اجتماع الدول الست التي تتشكل منها القوة، والمزمع عقده في الثالث عشر من هذا الشهر في كوبنهاغن بالدنمارك.

وبين قاضي القضاة للسيدة بريستروب خطورة قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضم الحرم الابراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح وأسوار القدس على قائمة التراث الديني اليهودي، وتداعيات هذا القرار، منوها ان هذا القرار هو تكملة للمجزرة التي ارتكبها الارهابي الحاقد باروخ غولدشتاين وتوصيات لجنة شمغار التي هودت قلب مدينة الخليل، مؤكدا ان الحرم الابراهيمي الشريف مسجد إسلامي خالص بجميع أروقته وأبوابه وقبابه وسائر مكوناته ولا علاقة لليهود فيه.

وشدد التميمي على رفض المسلمين لتقسيم الحرم الابراهيمي الشريف، مبينا سماحته الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الحرم الابراهيمي الشريف.

و أوضح التميمي خطورة انتشار البؤر الاستيطانية وسط مدينة الخليل وبين سكانها وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف باعتبارها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، وأنه لا يمكن تحقيق امن او سلام الا برحيل المستوطنين وإزالة المستوطنات من الخليل.

وطالب الشيخ التميمي المجتمع الدولي ان يقوم بواجبه في حماية الحق الفلسطيني الثابت في ارضه ومقدساته، مبينا ان انتهاك المقدسات ومحاولة تهويدها وخاصة ما يجري في القدس هو مساس بعقيدة كل مسلم في مشارق الارض ومغاربها.

بدوره بين السيد زيد الجعبري تفاصيل الاعتداء على الحرم الابراهيمي الشريف ومنع رفع الآذان من مأذنه، اضافة الى اغلاقه امام المصلين المسلمين.