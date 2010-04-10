رفح: جمعية الأصدقاء تبدأ بتنفيذ مشروع خدمات شاملة للمعاقين

رفح: جمعية الأصدقاء تبدأ بتنفيذ مشروع يقدم خدمات شاملة للمعاقين

فلسطين اليوم: رفح

شرعت جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة رفح مؤخرا، بتنفيذ فعاليات مشروع " التأهيل المبني على المجتمع"، ( C.B.R )، والممول من قبل مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين ( MAB-UK ).

وأكدت عبير عقيل منسقة المشروع أن الأخير يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التي تنفذ لتقديم خدمات للمعاقين في محافظة رفح، موضحة أنه سيستمر عامين كاملين، وسيقدم رزمة من الخدمات المتطورة والمتنوعة لعشرات المعاقين في المحافظة.

و أكدت عقيل أن المشروع سيركز على تنفيذ زيارات منزلية للمعاقين، من خلال كادر مخصص لتقديم العلاج الطبيعي والوظيفي وخدمات أخرى للمعاقين، كما سيهتم بتقديم العلاجات الطبية والأدوات المساعدة وتلبية الاحتياجات الخاصة بالمعاقين، بما في ذلك تهيئة وتكييف بيئة المعاق لتصبح بيئة صحية يمكن أن تلبي احتياجات الشخص المعاق.

وأشارت عقيل إلى أن الفكرة الأساسية للمشروع تتركز على تفعيل دور المعاقين ودمجهم داخل المجتمع، وجعلهم أشخاص قادرين على العطاء والإبداع أسوة بالأصحاء، موضحة أن الجمعية ومن خلال المشروع بصدد تشكيل لوبي ضاغط من المعاقين أنفسهم، للضغط على صناع القرار بغية الحصول على حقوقهم، خاصة تطبيق القانون الخاص بالمعاقين والمعطل منذ سنوات طويلة.

و نوهت إلى أن الجمعية ستقوم بالتشبيك والتعاون مع المؤسسات التي تقدم الخدمات للمعاقين، بغية تحقيق اكبر فائدة تعود على المعاق وأسرته.