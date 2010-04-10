زاهر يدعو لتهدئة الأجواء بين الأهلى والزمالك قبل لقاء القمة

فلسطين اليوم-المصري اليوم

دعا سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصري، لعقد جلسة ودية بين حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، وممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، قبل لقاء القمة بين الفريقين، المقرر إقامته يوم ١٦ أبريل الجارى، لتهدئة الأجواء بين الناديين حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان، وأكد زاهر أن المنافسة فى الدورى سواء على القمة أو البقاء فى الأضواء، تسببت فى اشتعال أزمة بين الأندية خلال الفتره الأخيرة، وبات كل فريق لا يقبل الخسارة، وشدد على ضرورة التزام مسؤولى الأندية والأجهزة الفنية بتعليمات اتحاد الكرة وعدم الخروج عن النص.

وأكد أن الاتحاد لن يتهاون فى معاقبة المقصرين فى حالة التجاوز، وقال: لن اقبل بإفساد المسابقة، مشيراً إلى أن كرة القدم لا تعترف بالأزمات والمشاكل وإنما بالعطاء والمثابرة داخل الملعب.

من ناحية أخرى، حمل الحكم الدولى توفيق السيد الذى أدار لقاء الزمالك واتحاد الشرطة، إبراهيم حسن، المنسق العام للزمالك، مسؤولية ما حدث فى المباراة، وأكد أنه تجاوز كل الحدود ولم يراع أنه ينتمى لناد كبير، وارتكب تصرفات غير مسئوولة، ونفى أن يكون إبراهيم حسن قد وجه إليه أى سباب، لكنه أكد أن المنسق العام كان فى حاله انفعالية غير مقبولة وكادت تتسبب فى حدوث كارثة.

وأكد توفيق السيد لـ«المصرى اليوم» أنه لم يظلم الزمالك وأن كل قراراته كانت صائبة، وقال: حتى لو كنت أخطأت فهذا لا يدفع الآخرين، خصوصا المسؤولين لارتكاب أى حماقات قد تتسبب فى اشتعال المنافسة،

وأكد توفيق السيد أن الزمالك ليس له الحق فى المطالبة بركلات الجزاء، مؤكداً أن شيكابالا لم يتعرض للضرب أو الجذب داخل منطقة الجزاء عندما وقع على الأرض فى الشوط الأول، فضلاً عن أننى لم أر الكرة تلمس يد مدافع الشرطة فى الشوط الثانى، أما عن الضربة الحرة المباشرة التى احتسبتها لعمرو الصفتى على حدود منطقة الجزاء رغم اعتقاد مساعدى أنها داخل المنطقة، فإننى أؤكد أنها كانت خارج المنطقة وليس لى علاقة بما يقوله المساعد، لأننى صاحب القرار الأول والأخير.

أضاف أن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك تجاوز هو الآخر وضربه واعترض بطريقة غير لائقة، وقال بالحرف الواحد «وارينى هاتعمل إيه.. إنت عايز مننا إيه. وإنت ماتقدرش تعمل حاجة»، إلى جانب ألفاظ أخرى لا يجوز ذكرها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين رفضت الاستناد لتقرير حكم اللقاء فى توقيع عقوبات على حازم إمام، حيث إن توفيق السيد أورد فى تقريره أنه تعرض للاعتداء من اللاعب وهو ما أدى لطرده، ووفقا لمسؤول باتحاد الكره: فإن اللائحة تنص على إيقاف اللاعب من ٤ أشهر إلى سنة فى حالة ضرب الحكم، لكن اللجنة لجأت إلى وصف آخر وهو معاقبة اللاعب على الإهانة، وليس الضرب خوفاً على مستقبله.

كان ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، قد اتصل بسمير زاهر لتخفيف العقوبات على ناديه واللاعبين، حتى لا تحدث أزمة جديدة بين اتحاد الكرة والزمالك.