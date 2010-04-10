عودة 212 مواطنا عبر معبر رفح البري بينهم حالة وفاة

فلسطين اليوم-غزة

أفادت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن 212 مواطنًا عادوا إلى قطاع غزة الخميس الماضي عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الهيئة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن معظم العائدين من المرضى الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات المصرية اضافة الى الفلسطينيين العالقين والمرحلين من مطار القاهرة الدولي

وقالت الهيئة: إن "السلطات المصرية سمحت يوم الخميس بفتح المعبر من الجانب المصري وذلك لعودة المرضى والعالقين الفلسطينيين الذين أنهوا فترة علاجهم بالمستشفيات المصرية إلى ديارهم في قطاع غزة والمرحلين من مطار القاهرة الدولي

واضافت من بين المرضى العائدين حالة وفاة واحدة وهي تعود للمواطن محمود موسى الشيخ خليل.