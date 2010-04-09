للاستعداد للعدو ..جنبلاط: سأدعو إلى سحب سلاح المقاومة من التداول كلياً

فلسطين اليوم-السفير اللبنانية

جدد النائب اللبناني جنبلاط التأكيد على اهمية العلاقة مع سوريا. وقال لـ«السفير» انه يتوقع ان تتطور علاقته مع الرئيس بشار الاسد «نحو مزيد من الدفء، وقد قررنا طي صفحة الماضي القريب والبعيد والتطلع الى المستقبل بروح إيجابية، وبالتالي فان العلاقة بيننا ستتعزز تدريجيا، خطوة بعد خطوة.. والمهم ان الطريق فُتحت».

وقال جنبلاط «لقد حددت ثوابتي المتعلقة بالمقاومة والعلاقة مع سوريا، وبالتالي فأنا اكون قريبا ممن يقترب منها، بمعزل عن التصنيفات القديمة.

واكد جنبلاط انه سيركز في المرحلة المقبلة على وجوب إخراج ملف سلاح المقاومة من النقاش وسحبه من التداول كليا، منتقدا تحويله الى مادة سجال واستثمار يومي، مشيرا الى انه لن يتردد في تظهير هذا الموقف على طاولة الحوار في الجلسة المقبلة في 15 نيسان.

وقال ان المطلوب حاليا تعزيز التنسيق بين الجيش والمقاومة، «وقبل البحث في اي أمر آخر ليبادروا أولا الى تقوية الدولة بحيث تصبح جاهزة لاي مواجهة مع العدو الاسرائيلي، وبعدها نتكلم في مسألة السلاح».