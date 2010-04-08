غزة: توقف خط كهرباء رئيس والاحتلال يمنع إصلاحه

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت محطة الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس (8-4)، عن توقف خط كهرباء رئيسي مغذي لمحافظتين خان يونس جنوب قطاع غزة والوسطى بسبب أعطال فنية، حيث تمنع سلطات الاحتلال إصلاح الأعطال.

وقالت المحطة في بيان لها، تلقت "فلسطين اليوم" نسخة منه، إن شركة الكهرباء الصهيونية أبلغت نظيرتها بغزة عن إيقاف الخط الرئيس المغذي لمحافظتين خان يونس والوسطى بسبب أعطال فنية".

وأشارت محطة الكهرباء بغزة إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح لها حتى اللحظة بالاقتراب من المنطقة الحدودية لإصلاح العطل بذرائع أمنية. ونوهت إلى أن هذا الخط يمد المحافظتين بـ 12 ميجاوات، ما يعني إعادة صياغة برامج التوزيع الطارئة بسبب عدم توفر الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد.

وأكدت أن عدم إصلاح العطب "سيخل بأداء الخدمات العامة والمرافق الأساسية لاسيما قطاعي المياه والصحة والمستشفى الأوروبي".

يشار إلي أن قطاع غزة يعاني أصلاً من أزمة كهرباء متجددة، ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة، بعد توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل ثمن الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، مما أدى إلى ازدياد تفاقم المشكلة.