اتحاد المعلمين يمهل حكومة رام الله أسبوعا للحوار معها

فلسطين اليوم-رام الله

قررت الامانة العامة لاتحاد المعلمين خلال اجتماعها اليوم بامناء سر الفروع اعطاء فرصة للحوار مع حكومة رام الله تستغرق اسبوعا في محاولة للتوصل الى حل لمطالب المعلمين .

وقال الاستاذ محمد صوان الامين العام للاتحاد: قررنا اعطاء فرصة للحوار مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة في جلستها الاخيرة تبدا من صباح غدا الجمعة 9/4 وتنتهي مساء 15/4 .

واوضح صوان ان دوام المدارس خلال الاسبوع المقبل سيكون كالمعتاد دون اي احتجاجات لاعطاء فرصة لحوارنا مع اللجنة المشكلة من وزارة التريبة والمالية والامانة العامة لمجلس الوزراء برام الله والاتحاد العام للمعلمين وباشرف الدكتور احمد مجدلاني.

واشار صوان الى ان اتحاد المعلمين سيعقد اجتماعا بعد انتهاء مهلة الحوار لتقييم نتائج الحوار واتخاذ القرار المناسب.

هذا وكان اتحاد المعلمين قد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء برام الله يطلب فيها:

-زيادة علاوة وظيفة العمل لكل العاملين بنسبة 15%

-صرف مكافاة نهاية الخدمة للسنوات التي تزيد عن 28 عاما.

-معالجة التوصيات التي اقرتها الحكومة والتي تحتاج الى تعديلات في نقاط كثيرة تماشيا مع المطالب النقابية

-عدم المساس بحقوق معلمي القدس وخاصة علاوة القدس والزيادة المقررة لمعلميها .

-وضع سلم للرواتب محدد بسقف زمني متفق عليه بمشاركة النقابات جميعها التي تمثل معلمي وموظفي الوطن.

-تفعيل لجنة اعادة دراسة قانون النقابة العام المعدل وقانون الخدمة المدنية.