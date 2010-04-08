الاحتلال ينسحب من خان يونس مخلّفا جريحاً ودماراً واسعاً بالأراضي والممتلكات

فلسطين اليوم-غزة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد توغل دام عشر ساعات.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات وجرافات الاحتلال التي توغلت منذ ساعات الصباح في بلدات القرارة وعبسان الكبيرة والفراحين وخزاعة شرق المحافظة، انسحبت مخلّفة جريحاً ودمارا واسعاً في الأراضي الزراعية والممتلكات.

وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال المتوغلة فتحت النار بكثافة وبشكل عشوائي وأطلقت عدة قذائف صوب المنازل والممتلكات، ما أدى إلى إصابة مواطن في رأسه بشظايا قذيفة تم نقله على إثرها إلى مستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج.

كما جرّفت الآليات مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات واللوز المثمرة وآبار مياه، ودمّرت معدات زراعية.