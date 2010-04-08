مسنة تصر على مشاركة نجلها الأسير في إضرابه والتضامن في خيمة الاعتصام

فلسطين اليوم- غزة

طالبت والدة الأسير مروان محمد مصطفى الزرد من الصبرة والمحكوم بمدى الحياة والمتواجد في سجن نفحة من مركز الأسرى للدراسات بضرورة مشاركتها في خيمة الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى سواء في ساحة الجندي المجهول أو يوم الأسير الفلسطينى 17/4 أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة .

وأكدت والدة الأسير الزرد لمركز الأسرى، أهمية مشاركة الكل الفلسطيني في شهر يوم الأسير في سياق دعم الأسرى في خطواتهم النضالية حتى تحريرهم من السجون .

وشددت، أن قضية الأسرى بحاجة لدعم مثيل لتسويق دولة الاحتلال لقضية شاليط، قائلةً:"أصبحنا بحاجة للقاء أبنائنا قبل مفارقتنا للحياة، والكثير من أمهات الأسرى من رحلن عن الدنيا وهن يبكين طوال لياليهن شوقاً لفلذة أكبادهن في السجون".