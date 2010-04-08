أميركا والبرازيل توقعان اتفاقية للتعاون العسكري

فلسطين اليوم-وكالات

قال مسؤولون إن الولايات المتحدة والبرازيل تستعدان لتوقيع اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون العسكري هي الأولى من نوعها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في نصف الكرة الغربي منذ أكثر من 30 عاما.

وتستهدف الاتفاقية التي قد يتم توقيعها يوم الاثنين القادم على أقل تقدير إظهار العلاقات الآخذة في النمو بين الجيشين على الرغم من التوترات الدبلوماسية بسبب رفض البرازيل تأييد فرض عقوبات جديدة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ووصف وزير الدفاع البرازيلي نلسون جوبيم الاتفاقية الوشيكة بأنها "اتفاقية مظلة شاملة" ستستهل المفاوضات حول القضايا العسكرية في المستقبل.

وقال جوبيم أمام جلسة استماع في الكونجرس البرازيلي "أحاول الاتفاق مع وزير (الدفاع الأميركي روبرت) غيتس لتوقيع هذه الاتفاقية في واشنطن يوم الاثنين."

واعترف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنه يجري الاستعداد لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة مع البرازيل وأنها قد توقع في واشنطن في بداية الأسبوع القادم لكنهم لم بعطوا موعدا محددا.

وأثارت اتفاقية أميركية مع كولومبيا في العام الماضي تسمح للقوات الأميركية بتوسيع وصولها للقواعد العسكرية في كولومبيا دهشة في المنطقة وأثارت انتقادات من فنزويلا المجاورة حيث زعم الرئيس هوغو تشافيز لأن الاتفاقية جزء من مؤامرة لغزو بلاده.

ولكن مصدرا دبلوماسيا قال إن الاتفاقية الجديدة لن تسمح للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية جديدة في البرازيل رغم توقعات في وسائل إعلام في أميركا الجنوبية بوجود إمكانية لذلك.