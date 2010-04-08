عمال مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي غير مرغوب بهم في أمريكا

فلسطين اليوم – وكالات

اشتكى عمال في مفاعل «ديمونا» النووي الإسرائيلي من تشدد الولايات المتحدة في منحهم تأشيرات الدخول إليها لأغراض الدراسة وفي بيع المفاعل تجهيزات ذات صلة. وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس نقلاً عن موظفين في «قرية الأبحاث النووية» الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تتعامل معهم بطريقة مهينة وتفرض أمامهم عقبات «كما لم يكن قط في ماضي العلاقات بين البلدين».

ويجري العاملون في «ديمونا» دورات مهنية في اختصاصات نووية منذ عشرات السنوات في الجامعات الأميركية. وبحسب الصحيفة، فإن السفارة الأميركية ترفض في المدّة الأخيرة إعطاء تأشيرة دخول لبعض هؤلاء العاملين رغم أنهم «باحثون نظيفو الكف لم يتورّطوا مع القانون في الولايات المتحدة».

وأضافت «معاريف» نقلاً عن مصادر مطلعة أن التشدد الأميركي يسري أيضاً على شراء تجهيزات معينة، بل إنه فُرض حظر على تزويد إسرائيل بأنواع محددة من التجهيزات.

وقالت رئيسة قسم الهندسة النووية في جامعة بن غوريون إن «الولايات المتحدة لا تبيع أي شيء نووي لديمونا، بما في ذلك أجهزة قياس الإشعاعات» وإن إسرائيل اضطرت إلى الاستعاضة بالفرنسيين لشراء ما يلزمها.