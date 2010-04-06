بعد أن قتل مئات الفلسطينيين باراك يقرر عدم تمديد فترة عمل اشكنازي

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

‏قرر وزير الحرب الاسرائيلي ايهود براك عدم تمديد فترو ولاية قائد هيئة الأركان العسكرية ألـ 20 في الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي لولاية أخرى.

ووفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية، فإن اشكنازي سينهي منصبه فبراير 2011 بعد أن أكمل أربع سنوات قائداً لهيئة الأركان العسكرية في جيش الاحتلال.

وقد سلم براك قراره لاشكنازي، وقال براك إن القرار تم بالتنسيق مع بنيامن نتنيتاهو.

ووفقاً للصحيفة، فإن باراك سوف يدرس تعين قائداً جديداً لهيئة الأركان بدلاً من اشكنازي، وقد اتخذ براك القرار على ضوء التحديات الأمنية التي تواجه الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها إيران.