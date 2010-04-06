مقتل عامل ونجاة ستة آخرين في انهيار نفق جنوب القطاع

فلسطين اليوم: غزة

أعلن مصدر طبي فلسطيني أن عاملا فلسطينيا لقي حتفه مساء الثلاثاء فيما نجا ستة آخرون أثر انهيار نفق أرضي للتهريب كانوا يعملون داخله على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وذكر المصدر أنه جرى انتشال العامل جثة هامدة داخل النفق المنهار قرب بوابة صلاح الدين في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وذكر مسئول في هيئة الحدود "إن فلسطينيا واحدا من سكان مدينة رفح توفى داخل النفق بينما نجا ستة آخرون بعد تمكنهم من مغادرة النفق إلى الجانب المصري من الحدود".

ولا يعرف الإجراء الذي يمكن أن تتخذه السلطات المصرية بحق هؤلاء الفلسطينيين.

وترصد مؤسسات حقوقية فلسطينية مقتل أكثر من 140 عاملا فلسطينيا جراء حوادث الأنفاق غالبيتهم سحقا بالرمال.