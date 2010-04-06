"سواسية": إسرائيل تمارس أخطر أنواع العنف بحق الأطفال الفلسطينيين

فلسطين اليوم- غزة

اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن ما تمارسه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين هو أبشع وأخطر أنواع العنف.

وأضاف المركز، أن ما تفرضه من عقوبات يعتبر مساس بالحقوق الأساسية للطفل الفلسطيني والتي كفلتها كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل والتي نصت على حق الطفل في الحياة.

وشدد المركز، على أنه لا يجوز التعرض للطفل تعسفاً في حياته الخاصة أو أي مساس غير قانوني بهذا الحق، وأن على القانون أن يحمى هذا الحق من أي تعرض، مضيفاً أن العدوان الأخيرة على غزة أكد للجميع انتهاك إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطيني ، حيث راح ضحية هذا العدوان المئات من الأطفال الفلسطينيين بين شهيد وجريح ومعاق.

وأضاف المركز أن إسرائيل لا زالت تعتقل حوالي 400 طفل فلسطيني منتهكة حقوقهم في الحرية، والتي شدد القانون الدولي على أن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير ولأقصر فترة وان يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة إنسانية وألا يتعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية وضرورة أن تراعى كل قواعد القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص بالإضافة إلى تمكين أهلهم وذويهم من الاتصال بهم والاطلاع على أوضاعهم.

وطالب المركز، مؤسسات حقوق الإنسان واليونيسيف الدولي وكل الأحرار في العالم بضرورة التحرك لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين والضغط من أجل الإفراج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما حث مؤسسات حقوق الطفل في العالم العربي والإسلامي التدخل العاجل لإنقاذ الجيل القادم من ويلات و زنازين الاحتلال الظالم، وعلى الأطراف الفلسطينية التقدم بمذكرة رسمية عاجلة للمؤسسات الدولية للمطالبة بضرورة الإفراج عن الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال .