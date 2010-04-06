حفيد المهاتما غاندي زعيم الهند التاريخي يقوم بزيارة تاريخية لفلسطين

فلسطين اليوم: رام الله

يزور الأراضي الفلسطينية في هذه الأيام البروفيسور راجموهان غاندي حفيد المهاتما غاندي الزعيم الهندي المعروف ترافقه زوجته. والبروفيسور غاندي يرأس مؤسسة للدفاع عن حقوق الأنسان بأسم مبادرات من أجل التغيير ومقرها في العاصمة السويسرية جنيف.

زيارة البروفيسور غاندي تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللتعرف عن كثب على معاناة شعب فلسطين حيث وضع برنامج لزيارته لتفقد عدد من المدن والقرى الفلسطينية لا سيما المخيمات وجدار الفصل العنصري. وتأتي زيارته بدعوة من حركة المبادرة التي يرأسها الدكتور مصطفى البرغوثي.

اليوم الأثنين عقد مؤتمر صحفي في مقر مؤسسة وطن الأعلامية في رام الله على شرف ضيف فلسطين الكبير. تحدث خلاله سيادة المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الذي رحب بالضيف مشيدا بمواقفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية مستذكرا مواقف الزعيم التاريخي للهند المهاتما غاندي الذي تصدى للأستعمار ودافع عن حقوق الأنسان ووقف الى جانب المظلومين. كما تحدث الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس مؤسسة المبادرة مرحبا بالبروفيسور غاندي وتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به وضرورة العمل على أنهاء الأحتلال وأعادة الحق السليب الى أصحابه ، كما قدم التهاني لسيادة المطران وللطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد.

المتحدث الرئيسي كان الضيف الكريم الذي كان متأثرا من زيارته لفلسطين وتحدث عما في قلبه من محبة لهذا الشعب وتعاطفه مع قضيته العادلة وعبر عن تضامنه الكامل مع شعبنا الذي يعاني من الأحتلال وممارساته العنصرية.

وعند المساء ألقى البروفيسور غاندي محاضرة مؤثرة في قاعة مدرسة الفرندز حيث تولى الترحيب به الدكتور مصطفى البرغوثي ومن ثم كانت محاضرته التي قوطعت بالتصفيق عدة مرات وبعدها أجاب على أسئلة الحضور.