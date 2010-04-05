إصابة 5 مواطنين باعتداء جنود ومستوطنين على الشيخ جراح

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أصيب خمسة مواطنين، واعتقل سادس، اليوم، في اعتداء مستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن من بين المصابين، ثلاث متضامنات أجنبيات من مجلس الكنائس العالمي، إضافة إلى مواطنين، هما أيمن الغاوي وماهر حنون.

كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن ناصر عبد الفتاح الغاوي، بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح ورشقوا المواطنين والمتضامنين الأجانب بالحجارة، ما أدى إلى وقوع عراك بين الجانبين أسفر أيضا عن إصابة أحد المستوطنين.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال تدخلت واعتقلت المواطن الغاوي، خلال دفاع المواطنين عن أنفسهم أمام إيذاء المستوطنين الذين غادروا الحي دون أن يعتقل أحد منهم.