زكارنة : « المالية » ستصرف علاوة الإشراف وتنفذ الاتفاقية مع الحكومة كاملة

فلسطين اليوم : رام الله

قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، إن وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية مع النقابات كاملة، وتمت إزالة كل الالتباسات التي لدى الموظفين حول علاوة الإشراف وغيرها.

جاء ذلك في بيان صحافي بعد انتهاء اجتماع ضم بالإضافة لنقابة الموظفين مندوبين عن الديوان والمالية.

وبيّن زكارنة، أن الأمور التي تم التوافق عليها هي الالتزام بالقانون والاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة، وبشكل محدد تم الاتفاق على دفع العلاوة الإشرافية لجميع الموظفين المسكنين على الهيكل المعتمد دون استثناء، وان تدفع الترقيات حسب التاريخ المعتمد من ديوان الموظفين العام وعلى الوزارات مخاطبة الديوان بذلك.

وأضاف: أن "المالية" والديوان شكلا لجنة لبحث دفع العلاوة الإشرافية لمسميات لم تذكر في قانون الخدمة وتستحق ذلك، مثل المستشارين والمراقبين والمحررين والمخرج والمنسق، وبالتنسيق مع النقابة لحصرها والمساعدة في إقرارها.

وبخصوص علاوة القدس، تم الاتفاق أن يوكل الموضوع للجنة العليا للقدس بحيث تساهم النقابة في هذا الاتفاق لدعم صمود أهلنا في القدس.

ودعا زكارنة وزارة المالية لزيادة التنسيق بين النقابة والوزارة وديوان الموظفين، مبينا أن الأجواء الايجابية واحترام النظام والقانون هي التي سادت الاجتماع والتي يجب أن تستمر.

من جهة أخرى، قال زكارنة، أمس: إن مجلس النقابة "لم يدعُ للإضراب في وزارة التعليم العالي"، وان أي دعوة للإضراب لم تقر في المجلس هي خارجة عن النظام والقانون، ولا يحق للجنة فرعية داخل وزارة التعليم العالي إعلان الإضراب بشكل منفرد. داعياً جميع الموظفين الالتزام بدوامهم ومتابعة بيانات مجلس النقابة.