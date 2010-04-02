مسؤول في الجيش الإسرائيلي يدعو إلى تصفية قادة حماس بغزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال الجنرال تسيبكا فوجل ورئيس أركان قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا انه يجب على الجيش أن يصعد عملياته العسكرية في قطاع غزة من خلال تصفية قيادات بارزة في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

و نقلت الإذاعة العبرية العامة عن فوجل قوله إن عمليات الجيش المتفرقة هنا وهناك لن تفيد و لن توقف العمليات التي ينفذها المقاتلون الفلسطينيون ضدنا إلا إذا تم استهداف هذه القيادات و تصفيتها.

كما اتهم فوجل الرئيس الأمريكي اوباما بأنه السبب وراء استمرار إطلاق الصواريخ على مدن جنوب إسرائيل لأنه أعطى الشرعية لحركة حماس و انه "لا يفرق بين السلطة الفلسطينية ومنظمة مثل حماس"، زاعما أن ذلك اوجد شعورا لدى الغزيين أن حماس تمثل مصالحهم، كما قال.