سرايا القدس تزف أحد قادة وحدة التصنيع فيها

فلسطين اليوم : غزة

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد مجاهديها الأبطال الشهيد : نضال صالح نعيم الهمص من سكان مدينة رفح الذي ارتقى للعلا صباح اليوم الخميس بعد إصابته بنوبة قلبية ألمت به.

وجاء في بيان نعي سرايا القدس الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه :" أن الشهيد الهمص يعتبر أحد قادة وحدة الهندسة والتصنيع التابعة لسرايا القدس, حيث أمضي ريعان عمره في خدمة الإسلام والقضية الفلسطينية عبر الجهاد والقتال في سبيل الله".

وشارك شهيدنا المجاهد – بحسب البيان- بتنفيذ العديد من العمليات الجهادية في قطاعنا الحبيب, وتشهد له أرض رفح الإباء حينما تصدي لجيش الاحتلال والياته في عملية "قوس قزح" التي ذاق العدو فيها مرارة المقاومة ,كما أن له بصمات جهادية فريدة في تاريخ العمل الجهادي وخصوصاً في صناعة العبوات والصواريخ المتطورة, والتي كانت برفقة الشهيد محمد الشيخ خليل.

وأشار البيان إلى أن شهيدنا المجاهد تعرض للعديد من عمليات الاغتيال الصهيونية التي باءت بالفشل, والتي كان آخرها عندما قامت قوات الاحتلال باستهداف منزله إبان الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.