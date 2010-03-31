سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بوجه المصلين الفلسطينيين

فلسطين اليوم – الخليل

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل اليوم الأربعاء (31-3) وغدًا الخميس (1-4)؛ بحجة الاحتفال بعيد "الفصح اليهودي".

و قالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال تمنع منذ فجر الأربعاء وحتى فجر الجمعة المصلين المسلمين من أداء أية صلاة داخل المسجد، بينما ستقوم بفتح جميع أروقته، بما فيها باحات الصلاة المخصَّصة للمسلمين أمام المغتصبين الصهاينة؛ لتمكينهم من الاحتفال بـ"الفصح".

ودعت منظمات للمغتصبين اليهود إلى المشاركة في "احتفال" داخل المسجد الإبراهيمي على مدار اليومين، من خلال أداء طقوس تلمودية.

يُذكر أن قوات الاحتلال ستمنع أيضًا رفع الأذان خلال اليومين من المسجد؛ بحجة عدم "إزعاج" المغتصبين، وسبق أن منعته ما يزيد عن مئتي وقت منذ مطلع العام الجاري.

وتنتشر قواتٌ كبيرةٌ من جيش الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" في البلدة القديمة وعلى مداخل المسجد الإبراهيمي ومحيطه والطرق الواصلة بينه وبين المغتصبات المحيطة بالمدينة، لتمكينهم من الوصول إليه في مسيرات جماعية.