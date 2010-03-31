عائلة الضابط القتيل في عملية « استدراج الأغبياء » زارت مكان العملية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأربعاء أنه بعد مرور خمسة أيام على مقتل نائب قائد كتيبة 12 في لواء جولاني الضابط الإسرائيلي "إليراز بيرتس" في العملية التي نفذها مقاتلون من سرايا القدس على الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة الماضية, وصل ظهر اليوم أبناء عائلته لزيارة المنطقة التي قتل فيها في (موقع كسوفيم) , وبينهم وأربعة من أولاده واثنين من إخوته .

و أضافت الصحيفة أن عائلة الضابط التقت مع أصدقاء بيرتس في الوحدة واستمعوا منهم عن النشاط الذي كان يقوم به في الموقع, وشرحوا ظروف العملية التي قتل فيها الجمعة الماضي .

ويذكر أن المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي، أحدهما نائب قائد الكتيبة 12 بلواء جولاني و آخر برتبة رقيب أول بالإضافة إلى إصابة خمسة جنود آخرين أُصيب أحدهما بجراح خطيرة والبقية تباينت جراحهم ما بين المتوسطة والطفيفة، يوم الجمعة الماضية على حدود قطاع غزة في عملية "استدراج الأغبياء" التي نفذتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.